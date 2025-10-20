Гари Невилл: «У «МЮ» состав уровня топ-6. В атаке есть Шешко, Кунья, Мбемо, в защите – де Лигт, Магуайр. Нужна стабильность, а это – победы»

Гари Невилл оценил потенциал «Манчестер Юнайтед».

19 октября команда тренера Рубена Аморима обыграла «Ливерпуль» (2:1) на выезде в игре 8-го тура АПЛ .

«Команда поднялась в верхнюю половину турнирной таблицы, на девятое место. Им нужно подумать о том, как забраться еще повыше в случае победы в следующем матче.

Потому что им нужна стабильность, а единственный способ добиться стабильности – это выигрывать матчи.

Думаю, что «Манчестер Юнайтед» обладает составом уровня первой шестерки чемпионата, а еще учитывайте то, что они не играют ни в Лиге чемпионов, ни в Кубке английской лиги.

Посмотрите на их футболистов в атаке – Беньямин Шешко , Матеус Кунья, Амад Диалло , Бриан Мбемо, Мэйсон Маунт , Бруну Фернандеш .

Центральные защитники – Лени Йоро, Маттейс де Лигт, Харри Магуайр, Люк Шоу. Они могут оказаться в топ-6 в ближайшие недели с этим составом», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл.