  • «Локомотив» – народная команда, а не «Спартак». Практически нет легионеров – нужно наших футболистов растить, а не иностранцев». Джанашия о команде Галактионова
26

Заза Джанашия назвал «Локомотив» народной командой.

– В последнее время «Локомотив» все чаще называют новой народной командой, вы согласны с этим?

– Да, согласен! Конечно, теперь «Локомотив» – народная команда, а не «Спартак».

У нас же вообще практически нет легионеров в составе. Нужно наших футболистов растить, а не легионеров.

Посмотрите, как локомотивские ребята сейчас доминируют в сборной», – сказал нападающий «Локомотива» Заза Джанашия.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Legalbet
42сегодня, 11:30
