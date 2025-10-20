«Локомотив» – народная команда, а не «Спартак». Практически нет легионеров – нужно наших футболистов растить, а не иностранцев». Джанашия о команде Галактионова

Заза Джанашия назвал «Локомотив» народной командой.

– В последнее время «Локомотив» все чаще называют новой народной командой, вы согласны с этим?

– Да, согласен! Конечно, теперь «Локомотив » – народная команда, а не «Спартак ».

У нас же вообще практически нет легионеров в составе. Нужно наших футболистов растить, а не легионеров.

Посмотрите, как локомотивские ребята сейчас доминируют в сборной», – сказал нападающий «Локомотива» Заза Джанашия .