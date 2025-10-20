«Ювентус» и Ругани продлили контракт до 2028 года. Защитник в системе клуба с 2012-го

Даниэле Ругани продлил контракт с «Ювентусом».

Новое соглашение 31-летнего защитника с туринским клубом будет действовать до 30 июня 2028 года.

Ругани находится в системе «Ювентуса » с 2012 года. Предыдущий сезон Даниэле провел в аренде в «Аяксе», в сезоне-2025/26 он сыграл за «Ювентус» 2 матча в Серии А. Подробную статистику защитника можно найти здесь .