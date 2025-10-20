Батраков забил 10+ голов в двух разных сезонах чемпионата России. В XXI веке лишь Жо и Кержаков делали это в возрасте до 21 года

Алексей Батраков повторил достижение Кержакова и Жо в чемпионате России.

Полузащитник «Локомотива » преодолел отметку в 10 забитых мячей во втором сезоне лиги подряд. В текущем сезоне на счету Батракова 10 голов, в предыдущем он забил 14 голов.

В XXI веке забить 10 и более голов в двух разных сезонах чемпионата России в возрасте до 21 года удалось лишь Александру Кержакову (сезоны-2002 и 2003) и Жо (сезоны-2006 и 2007).