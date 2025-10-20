Гильермо Абаскаль: «Спартак» должен становиться чемпионом – у них лучшая команда РПЛ по составу»
Гильермо Абаскаль назвал состав «Спартака» лучшим в РПЛ.
На данный момент команда под руководством Деяна Станковича находится на шестой позиции в таблице Мир РПЛ, имея в активе 19 очков в 12 матчах.
«У «Спартака» лучшая команда в РПЛ по составу. Они должны становиться чемпионами. В команде собраны игроки высочайшего класса», – сказал бывший главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль, который сейчас работает в мексиканском «Атлетико Сан-Луис».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Odds.ru
