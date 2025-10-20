Ханси Флик: «Барса» изменила меня – стало больше эмоций. Не нравится, когда мой внук видит меня таким. Я ни разу не улыбнулся, когда «Бавария» побеждала «Барсу» 8:2»

Ханс-Дитер Флик высказался о своем эмоциональном поведении.

Главный тренер «Барселоны» получил красную карточку в конце второго тайма матча против «Жироны» (2:1) в Ла Лиге .

– Вы больше нервничаете в этом сезоне?

– Не нервничаю, но, возможно, мои эмоции просто уже не те, что раньше.

Помню, когда тренировал «Баварию», и мы побеждали «Барселону» со счетом 8:2, но я ни разу не улыбнулся после восьми голов. Теперь у меня больше эмоций – этот клуб полностью меня изменил.

Могу сказать одно: я люблю этот клуб, люблю «Барселону», люблю местных жителей – это невероятно. И я отдаю этому клубу всего себя. Я живу ради клуба.

Честно говоря, мне не нравится, когда я вижу себя по телевизору, и мне не нравится, когда мой внук видит меня таким. Возможно, мне стоит пересмотреть свое поведение, – сказал главный тренер «Барселоны» Ханси Флик .