  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ханси Флик: «Барса» изменила меня – стало больше эмоций. Не нравится, когда мой внук видит меня таким. Я ни разу не улыбнулся, когда «Бавария» побеждала «Барсу» 8:2»
38

Ханси Флик: «Барса» изменила меня – стало больше эмоций. Не нравится, когда мой внук видит меня таким. Я ни разу не улыбнулся, когда «Бавария» побеждала «Барсу» 8:2»

Ханс-Дитер Флик высказался о своем эмоциональном поведении.

Главный тренер «Барселоны» получил красную карточку в конце второго тайма матча против «Жироны» (2:1) в Ла Лиге.

– Вы больше нервничаете в этом сезоне?

– Не нервничаю, но, возможно, мои эмоции просто уже не те, что раньше. 

Помню, когда тренировал «Баварию», и мы побеждали «Барселону» со счетом 8:2, но я ни разу не улыбнулся после восьми голов. Теперь у меня больше эмоций – этот клуб полностью меня изменил.

Могу сказать одно: я люблю этот клуб, люблю «Барселону», люблю местных жителей – это невероятно. И я отдаю этому клубу всего себя. Я живу ради клуба.

Честно говоря, мне не нравится, когда я вижу себя по телевизору, и мне не нравится, когда мой внук видит меня таким. Возможно, мне стоит пересмотреть свое поведение, – сказал главный тренер «Барселоны» Ханси Флик.

Источник: As
logoХанс-Дитер Флик
logoБарселона
logoЛа Лига
logoБавария
logoЛига чемпионов УЕФА
logoбундеслига Германия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Каррагер о трансферах «Ливерпуля»: «Обычно так делал «Реал» – Анчелотти и Дель Боске давали игроков, а им оставалось разбираться с этим. Это создало проблемы для Слота»
1022 минуты назад
«Сьон» готов пригласить Мостового на стажировку. Александр отреагировал: «Уже в Швейцарии про меня говорят! Четыре года назад поехал бы, а сейчас увидишь цены – и лететь не хочешь»
55сегодня, 14:51
Бородин о том, кто талантливее – Батраков или Аршавин: «Глупо сравнивать. Батраков полтора года на этом уровне, Аршавин играл в АПЛ, был лидером сборной на Евро. Андрей – номер один»
13сегодня, 14:48Видео
Денис Глушаков: «Дайте Мостовому возглавить «Спартак»! Надо уже дать шанс российскому специалисту со спартаковской историей»
36сегодня, 14:10
Сафонов думает об уходе из «ПСЖ» из-за нехватки игрового времени. Энрике полностью доверяет Шевалье (L’Equipe)
102сегодня, 14:01
Джо Коул: «Кейн лучше Холанда как футболист – может сыграть на разных позициях. Эрлингу нет равных среди центрфорвардов – он забьет 1000 голов за карьеру, думаю»
37сегодня, 13:55
Гильермо Абаскаль: «Спартак» должен становиться чемпионом – у них лучшая команда РПЛ по составу»
13сегодня, 13:45
Спаллетти, Манчини или Палладино могут заменить Тудора в «Ювентусе» (La Gazzetta dello Sport)
52сегодня, 13:31
Де Лаурентис призвал не вызывать в сборные игроков старше 23 лет: «Травмы 30-летних футболистов – удар по лигам. Клубы, которые платят им весь год, получают недостаточную компенсацию»
43сегодня, 13:25
Гурцкая о Батракове: «Есть интерес «Интера» и «Ювентуса». Скаут «Атлетико» приезжал»
51сегодня, 13:15
Ко всем новостям
Последние новости
«Рейнджерс» возглавил экс-ассистент Флика Рель. Клуб идет 6-м в чемпионате Шотландии
2 минуты назад
Суд отклонил апелляцию «Крыльев» на взыскание 923 млн рублей по иску «РТ-Капитал»
7 минут назад
Хавбек «Хетафе» Санкрис об удалении за фол на Винисиусе: «Он не провоцировал нас, просто играл. Серьезность нарушения преувеличили, но я коснулся его – это моя ошибка»
28 минут назад
Гендиректор «Милана» о Батракове: «Мы не интересуемся этим футболистом»
518 минут назад
Аморим – единственный тренер за 5 сезонов АПЛ с победами над «Ливерпулем» и «Сити» на выезде
527 минут назад
Клопп о возвращении в «Ливерпуль»: «Это возможно, но я не скучаю по тренерству – по стоянию под дождем, пресс-конференциям, интервью. Я не хочу умирать в раздевалке, мне нравится моя работа сейчас»
439 минут назад
«Краснодар» встретится с «Сочи». Краснодарцы, команде нужна поддержка в домашнем кубковом матче!
54 минуты назадРеклама
Мантуан об изучении русского: «Неплохо понимаю, знаю базовый набор – приветствия, слова благодарности, футбольные термины. Процесс идет, хоть и не быстро»
455 минут назад
«Спартак» – хедлайнер по провальным трансферам в РПЛ. Набрали центральных защитников Ву и Джику, а они привозят, Гарсия заиграть не может». Попов о красно-белых
1059 минут назад
«Ювентус» и Ругани продлили контракт до 2028 года. Защитник в системе клуба с 2012-го
5сегодня, 14:41