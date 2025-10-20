Денис Глушаков: «Дайте Мостовому возглавить «Спартак»! Надо уже дать шанс российскому специалисту со спартаковской историей»

Денис Глушаков предложил назначить Александра Мостового тренером «Спартака».

Ранее появилась информация , что спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао заблокировал приглашение в команду тренера Рафаэля Бенитеса на замену Деяну Станковичу.

«Надо уже дать шанс российскому специалисту со спартаковской историей, как у Дмитрия Аленичева и Егор Титова . Вокруг да около ходить и менять тренеров как перчатки – чехарда, все равно результатов нет.

Дайте Мостовому шанс возглавить «Спартак »!» – сказал с улыбкой бывший полузащитник красно-белых Денис Глушаков.