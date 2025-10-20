«Зенит» принимает «Оренбург». Поддержите сине-бело-голубых в кубковом матче против оренбуржцев!
«Зенит» встретится с «Оренбургом» в шестом туре Фонбет Кубка России.
Матч пройдет в среду, 22 октября, в 20:30 на стадионе «Газпром Арена».
По итогам пяти туров петербуржцы лидируют в группе A, обладая 15-ю очками. Оренбуржцы же находятся на второй строчке в группе, имея восемь очков в активе. Ждем всех на домашней кубковой игре «Зенита»!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
