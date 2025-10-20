Джо Коул: «Кейн лучше Холанда как футболист – может сыграть на разных позициях. Эрлингу нет равных среди центрфорвардов – он забьет 1000 голов за карьеру, думаю»
Нападающий «Манчестер Сити» занимает второе место в списке игроков, быстрее всех забивших 100 голов за клуб из топ-5 лиг с 2000 года. Норвежец сделал это за 105 матчей. Харри Кейн – за 104.
«Забить 100 голов за 105 матчей – это впечатляющий результат. Тем более он сделал это в АПЛ. При всем уважении, считаю, что это самая сложная лига.
Несколько лет назад я уже говорил это, но меня высмеяли. Думаю, что Эрлинг забьет 1000 голов за клуб и сборную в карьере. Думаю, что среди центральных нападающих ему нет равных.
Харри может стать лучшей десяткой в Англии. Харри как футболист лучше, чем Эрлинг Холанд. С той точки зрения, что Кейн может играть на разных позициях, а его статистика все равно невероятна», – сказал бывший полузащитник сборной Джо Коул.