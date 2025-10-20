Артета о Дьокереше: «Это футбол, нельзя ждать, что игрок сразу начнет делать в АПЛ то же, что и в Португалии. Я верю в него, всем игрокам важен хороший настрой»

Микель Артета объяснил безголевую серию Виктора Дьокереша в «Арсенале».

– Дьокереш забил три гола в 11 матчах за клуб. Кроме того, у него 9 матчей подряд без голевых действий, включая игры за сборную. Вы продолжаете верить в него?

– Это футбол, и мы не можем ожидать, что игрок сменит обстановку [перейдя из чемпионата Португалии в АПЛ ] и мгновенно начнет делать то же самое. Все совершенно иначе. Всем игрокам в мире нужно одно – быть в наилучшем настроении. И если их производительность или какой-то конкретный аспект игры не соответствуют вашим ожиданиям, мы должны обеспечить им оптимальный настрой.

При первой встрече я сказал Виктору , что хотел бы видеть в «Арсенале » форварда, который способен справиться с шестью или восемью матчами без голов. В противном случае ты недостаточно хорош для этого уровня. Поэтому я очень верю в него, – сказал главный тренер «Арсенала».