  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Чемпионство «Динамо» станет мифологией, как цивилизация инков. Карпину надо было дать отдохнуть от клуба – сыграть не с Перу, а с кем-то вроде Брунея или Гренады». Воробьев о бело-голубых
8

«Чемпионство «Динамо» станет мифологией, как цивилизация инков. Карпину надо было дать отдохнуть от клуба – сыграть не с Перу, а с кем-то вроде Брунея или Гренады». Воробьев о бело-голубых

Анатолий Воробьев не верит в успех «Динамо» с Валерием Карпиным.

«В РФС поступили по отношению к Карпину не очень гуманно. Ему надо было дать отдохнуть от «Динамо» и сыграть с кем-то вроде Брунея или Гренады.

Но и Перу – весьма символичная страна. Через несколько лет чемпионство «Динамо» станет такой же мифологией, как цивилизация инков», – сказал бывший вице-президент бело-голубых.

На прошлой неделе РФС официально сообщил, что в ноябре сборная России под руководством Карпина сыграет с Чили и Перу.

Увольнять ли Семака?27532 голоса
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
logoДинамо Москва
logoВалерий Карпин
logoпремьер-лига Россия
logoСборная Перу по футболу
logoАнатолий Воробьев
logoсборная Гренады
товарищеские матчи (сборные)
logoсборная Брунея
logoРФС
logoСборная России по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Динамо» в кризисе. Карпин еще не нашел общий язык с игроками. В периферии это сделать проще, чем в статусной команде». Силкин о бело-голубых
24сегодня, 03:45
Черданцев о «Динамо»: «Cделали шаг вперед к чемпионству, а теперь отмотали назад и начинают строить. Зачем было менять предыдущего тренера? Победная хватка Карпина куда‑то делась»
101вчера, 07:05
Радимов о «Динамо»: «Карпину надо менять психологию команды. Это не так просто – из игроков с титулами там только Сергеев. Ну еще Лещук – победитель конкурса по сидению на скамейке»
8120 августа, 08:57
Главные новости
«Челси» разгромил «Вест Хэм» (5:1), первым пропустив на 6-й минуте
17829 минут назад
Чемпионат Англии. «Челси» разгромил «Вест Хэм», «Ман Сити» сыграет с «Тоттенхэмом» в субботу, «Ливерпуль» – с «Ньюкаслом» в понедельник
13530 минут назад
«Интер» за 25 млн евро купил хавбека «Ланса» и Франции U21 Диуфа
334 минуты назадФото
«ПСЖ» обыграл «Анже» благодаря голу Руиса (1:0). Шевалье отстоял на ноль второй тур подряд, Сафонов провел игру на скамейке
1747 минут назад
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова победил «Анже», «Монако» Головина сыграет с «Лиллем» в воскресенье
1248 минут назад
«Бавария» уничтожила «РБ Лейпциг» – 6:0. Кейн сделал хет-трик, у Олисе дубль, у Диаса – 1+2
8857 минут назад
Бундеслига стартовала! «Бавария» забила 6 голов «Лейпцигу», в субботу «Байер» сыграет с «Хоффенхаймом», «Боруссия» – с «Санкт-Паули»
7058 минут назад
Депутат Журова: «Понятно, что американцы не могут допустить сборную России в состав участников ЧМ по футболу, как бы им этого ни хотелось»
16сегодня, 20:24
Кейн забил «Лейпцигу» 3 гола за 13 минут. У Харри 1-й хет-трик с ноября и 9-й в «Баварии»
19сегодня, 20:23
Гайч близок к переходу из ЦСКА в «Крылья Советов» на правах аренды (Sport24)
24сегодня, 20:13
Ко всем новостям
Последние новости
«Астон Вилла» бесплатно отпустила Морено в «Жирону»
11 минут назадФото
Семеньо о борьбе с расизмом: «Это может быть тюремное заключение, пожизненный запрет на посещение стадионов – что угодно в этом духе. Сейчас делают недостаточно»
627 минут назад
6:0 – крупнейшая победа «Баварии» над «Лейпцигом» в истории
653 минуты назад
Палмер пропускает игру с «Вест Хэмом» из предосторожности. Хавбек «Челси» «что-то почувствовал» на разминке
6сегодня, 19:42
Де Лаурентис о Марадоне: «Его глубина была равна футбольному таланту. На вопрос о том, сколько бы он получал, если бы родился сегодня, он ответил: «Родись я сегодня, не было бы моих чудесных дочерей»
6сегодня, 19:36
Чемпионат Испании. «Бетис» против «Алавеса», «Атлетико» и «Барселона» проведут матчи в субботу, «Реал» – в воскресенье
5сегодня, 19:30Live
Черчесов про 2:2 с «Оренбургом»: «Это для Сидорова сверхъестественное, а для меня – нормальное. Мы же не в хоккей играем. В футболе есть вещи, которые позволяют в меньшинстве добиваться результата»
12сегодня, 19:19
Быстров о том, что его продали «Зениту» «по высокому звонку»: «Спартак» хотел меня оставить – факт. Допускаю, что мог мне что-то предложить, но не предложил. Но и я не мог оставаться, дал слово»
19сегодня, 18:02
Экс-судья Федотов о красной Садулаеву: «Нельзя за такое удалять, это провал. Нескоро мы увидим этого арбитра. Нет никакой агрессии, удара в горло. Ну прихватил, и то – после провокации»
23сегодня, 17:12
Мина о партнерах: «Месси всегда хотел побеждать, надо брать с него пример. Куадрадо – машина, я многое у него перенял: приезжаю за два часа, принимаю ледяные ванны, слежу за питанием: курица и рыба»
4сегодня, 16:04