«Чемпионство «Динамо» станет мифологией, как цивилизация инков. Карпину надо было дать отдохнуть от клуба – сыграть не с Перу, а с кем-то вроде Брунея или Гренады». Воробьев о бело-голубых
Анатолий Воробьев не верит в успех «Динамо» с Валерием Карпиным.
«В РФС поступили по отношению к Карпину не очень гуманно. Ему надо было дать отдохнуть от «Динамо» и сыграть с кем-то вроде Брунея или Гренады.
Но и Перу – весьма символичная страна. Через несколько лет чемпионство «Динамо» станет такой же мифологией, как цивилизация инков», – сказал бывший вице-президент бело-голубых.
На прошлой неделе РФС официально сообщил, что в ноябре сборная России под руководством Карпина сыграет с Чили и Перу.
Увольнять ли Семака?27532 голоса
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости