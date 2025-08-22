«Чемпионство «Динамо» станет мифологией, как цивилизация инков. Карпину надо было дать отдохнуть от клуба – сыграть не с Перу, а с кем-то вроде Брунея или Гренады». Воробьев о бело-голубых

Анатолий Воробьев не верит в успех «Динамо» с Валерием Карпиным.

«В РФС поступили по отношению к Карпину не очень гуманно. Ему надо было дать отдохнуть от «Динамо » и сыграть с кем-то вроде Брунея или Гренады.

Но и Перу – весьма символичная страна. Через несколько лет чемпионство «Динамо» станет такой же мифологией, как цивилизация инков», – сказал бывший вице-президент бело-голубых.

На прошлой неделе РФС официально сообщил, что в ноябре сборная России под руководством Карпина сыграет с Чили и Перу.