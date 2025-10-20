Де Лаурентис призвал не вызывать в сборные игроков старше 23 лет: «Травмы 30-летних футболистов – удар по лигам. Клубы, которые платят им весь год, получают недостаточную компенсацию»
Президент «Наполи» призвал ввести ограничения по возрасту для игроков сборных.
«Что-то в Европе должно измениться, время пришло. Лидеры боятся потерять свои удобные кресла, но сейчас нам нужно изменить правила, как и формат чемпионатов.
Матчей сейчас слишком много. Для сборных нужен потолок. Например, после 23 лет вы больше не можете за них играть – придется искать новых молодых игроков. Вызывая футболистов старше 30 лет, которые получают травмы, вы наносите удар по лигам.
К лигам нет никакого уважения, и клубы получают недостаточную компенсацию за то, что отдают в аренду игроков, которым платят 12 месяцев в году. Мы получаем [компенсацию], но хотим больше», – сказал Аурелио Де Лаурентис.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
