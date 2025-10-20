Гурцкая о Батракове: «Есть интерес «Интера» и «Ювентуса». Скаут «Атлетико» приезжал»

Скаут «Атлетико» посещал матч «Локомотив» – ЦСКА ради Алексея Батракова.

20-летний полузащитник «Локомотив » отметился забитым мячом после дальнего удара в игре Мир РПЛ, в котором команда тренера Михаила Галактионова победила 3:0.

«На матч приезжал «Атлетико ». Не поленились, отправили скаута. И очень предметный интерес – от «Интера » и «Ювентуса », – сказал Тимур Гурцкая.

Алексей Батраков забил 10 голов и сделал 3 передачи в 12 матчах нынешнего сезона РПЛ.