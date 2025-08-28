Президент «ПСЖ» о жеребьевке ЛЧ: «Барса» – большой клуб, как и мы. Все ждут матча»

Президент «ПСЖ» оценил результаты жеребьевки Лиги чемпионов.

Действующие обладатели трофея узнали своих соперников в ходе жеребьевки , организованной УЕФА.

На своем поле парижане встретятся с «Баварией», «Аталантой», «Тоттенхэмом» и «Ньюкаслом», а в гости отправятся к «Барселоне», «Байеру», «Спортингу» и «Атлетику».

«Это лучший клубный турнир в мире. В нем участвуют все лучшие клубы. Это всегда сложно, мы будем идти от матча к матчу до самого конца.

«Барса»? Мы не разговаривали [с Луисом Энрике ]. Все с нетерпением ждут этого матча. Это великолепный матч между двумя большими клубами. Мы очень уважаем «Барселону», это большой клуб. Мы тоже большой клуб.

Мы забыли о прошлом сезоне и думаем об этом. Уверенность без труда – ничто. Мы думаем о каждом следующем матче. Мы победили в прошлом сезоне, но думаем уже об этом сезоне», – сказал Нассер Аль-Хелайфи в интервью Canal+.