«Пиза» арендовала Стенгса у «Фейеноорда» с правом выкупа
Кэлвин Стенгс перешел в «Пизу» на правах аренды.
Итальянский клуб договорился с «Фейеноордом» об аренде полузащитника с правом выкупа.
За нидерландцев футболист выступает с 2023 года, его действующий контракт рассчитан до лета 2026 года.
Со статистикой 26-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Фото: pisasportingclub.com
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Пизы»
