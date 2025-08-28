«Пиза» арендовала Стенгса у «Фейеноорда» с правом выкупа

Кэлвин Стенгс перешел в «Пизу» на правах аренды.

Итальянский клуб договорился с «Фейеноордом » об аренде полузащитника с правом выкупа.

За нидерландцев футболист выступает с 2023 года, его действующий контракт рассчитан до лета 2026 года.

Со статистикой 26-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .

Фото: pisasportingclub.com