Гарначо и «Челси» подпишут контракт на 7 лет. Вингер «МЮ» в пятницу пройдет медосмотр

Алехандро Гарначо завершит переход в «Челси» в пятницу.

Ранее стало известно , что «синие» договорились о сделке с «Манчестер Юнайтед ».

Сообщалось, что лондонцы заплатят 40 млн фунтов за вингера. Также «МЮ» получил 10% от перепродажи аргентинца.

По информации инсайдера Фабрицио Романо , Гарначо прибудет в Лондон в пятницу для прохождения медосмотра и подписания контракта.

Соглашение с 21-летним футболистом будет рассчитано на 7 лет.