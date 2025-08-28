Гарначо и «Челси» подпишут контракт на 7 лет. Вингер «МЮ» в пятницу пройдет медосмотр
Алехандро Гарначо завершит переход в «Челси» в пятницу.
Ранее стало известно, что «синие» договорились о сделке с «Манчестер Юнайтед».
Сообщалось, что лондонцы заплатят 40 млн фунтов за вингера. Также «МЮ» получил 10% от перепродажи аргентинца.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, Гарначо прибудет в Лондон в пятницу для прохождения медосмотра и подписания контракта.
Соглашение с 21-летним футболистом будет рассчитано на 7 лет.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
