«Интер» договорился с «Олимпиакосом» о трансфере Тареми, форвард думает. У него 3 гола в 43 матчах за «нерадзурри»
Мехди Тареми близок к уходу из «Интера».
«Нерадзурри» договорились с «Олимпиакосом» о трансфере 33-летнего форварда, сообщает Sky Sport.
Иранец взял сутки на размышление. Также им интересуются «Вердер» и «Панатинаикос».
В 43 матчах за «Интер» Тареми забил 3 гола. Его статистику можно изучить здесь.
Да
Нет
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Sky Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости