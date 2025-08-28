«Интер» договорился с «Олимпиакосом» о трансфере Тареми, форвард думает. У него 3 гола в 43 матчах за «нерадзурри»

Мехди Тареми близок к уходу из «Интера».

«Нерадзурри» договорились с «Олимпиакосом » о трансфере 33-летнего форварда, сообщает Sky Sport.

Иранец взял сутки на размышление. Также им интересуются «Вердер » и «Панатинаикос ».

В 43 матчах за «Интер » Тареми забил 3 гола. Его статистику можно изучить здесь .