«Зенит» забил «Оренбургу» с пенальти за игру Бубаньи рукой

«Зенит» реализовал пенальти в матче с «Оренбургом».

Петербуржцы получили право на одиннадцатиметровый после того, как мяч попал в руку Владану Бубанье на 39-й минуте игры FONBET Кубка России. Главный судья Сергей Цыганок зафиксировал нарушение после просмотра повтора.

Нападающий Матео Кассьерра пробил с точки в правый от себя угол и увеличил премущество «Зенита » – 4:2.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»