«Зенит» забил «Оренбургу» с пенальти за игру Бубаньи рукой
«Зенит» реализовал пенальти в матче с «Оренбургом».
Петербуржцы получили право на одиннадцатиметровый после того, как мяч попал в руку Владану Бубанье на 39-й минуте игры FONBET Кубка России. Главный судья Сергей Цыганок зафиксировал нарушение после просмотра повтора.
Нападающий Матео Кассьерра пробил с точки в правый от себя угол и увеличил премущество «Зенита» – 4:2.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
