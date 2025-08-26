У Кассьерры 6 голов и ассист в 7 играх сезона за «Зенит»
Матео Кассьерра лидирует в «Зените» по забитым голам в этом сезоне.
Сегодня нападающий реализовал пенальти в игре с «Оренбургом» в FONBET Кубке России. Также на его счету результативная передача.
В общей сложности колумбиец провел за петербуржцев 7 матчей в текущем сезоне и забил 6 голов, а также отдал голевой пас. Подробно со статистикой Кассьерры можно ознакомиться здесь.
«Зенит» обыгрывает «Оренбург» в гостях – 4:2, идет второй тайм Кассьерра забил с пенальти. Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
