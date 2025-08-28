Клуб из Мальты впервые сыграет в основной стадии еврокубков: «Хамрун Спартанс» прошли латвийский РФШ в Лиге конференций
«Хамрун Спартанс» первым из мальтийских клубов вышел в основную стадию еврокубка.
В раунде плей-офф квалификации Лиги конференций команда прошла латвийский РФШ по сумме двух матчей (1:0, 2:2).
Ранее ни один клуб из Мальты не выступал в основной стадии еврокубков. «Хамрун Спартанс» стали первыми.
Фото: x.com/fc_Hamrun
Да
Нет
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: страница «Хамрун Спартанс» в X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости