Клуб из Мальты впервые сыграет в основной стадии еврокубков: «Хамрун Спартанс» прошли латвийский РФШ в Лиге конференций

«Хамрун Спартанс» первым из мальтийских клубов вышел в основную стадию еврокубка.

В раунде плей-офф квалификации Лиги конференций команда прошла латвийский РФШ по сумме двух матчей (1:0, 2:2).

Ранее ни один клуб из Мальты не выступал в основной стадии еврокубков. «Хамрун Спартанс » стали первыми.

Фото: x.com/fc_Hamrun