Глушенков сделал дубль за «Зенит» впервые за год
Максим Глушенков впервые за год забил два гола в матче за «Зенит».
Полузащитник отметился двумя голами в игре с «Оренбургом» в FONBET Кубке России. Второй свой мяч он забил со штрафного.
В последний раз на счету Максима было 2 гола или больше в составе «Зенита» 3 августа 2024 года – тогда он сделал хет-трик в игре с «Ростовом».
Следует отметить, что три мяча Глушенков также забил в мартовском матче сборной России против Замбии.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
