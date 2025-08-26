Глушенков сделал дубль за «Зенит» впервые за год

Максим Глушенков впервые за год забил два гола в матче за «Зенит».

Полузащитник отметился двумя голами в игре с «Оренбургом » в FONBET Кубке России. Второй свой мяч он забил со штрафного.

В последний раз на счету Максима было 2 гола или больше в составе «Зенита » 3 августа 2024 года – тогда он сделал хет-трик в игре с «Ростовом».

Следует отметить, что три мяча Глушенков также забил в мартовском матче сборной России против Замбии.