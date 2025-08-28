Вице-президент «Барсы» Юсте о жеребьевке ЛЧ: «Придется скромно работать, чтобы выиграть турнир. Очень уважаю «ПСЖ» и «Челси», чемпионов Европы и мира»
В «Барселоне» оценили итоги жеребьевки Лиги чемпионов.
В общем этапе Лиги чемпионов «Барса» проведет домашние матчи с «ПСЖ», «Айнтрахтом», «Олимпиакосом» и «Копенгагеном». На выезде каталонский клуб сыграет с «Челси», «Брюгге», пражской «Славией» и «Ньюкаслом».
О жеребьевке
«Легких соперников не бывает. Нам придется работать с большой скромностью, чтобы добиться того, чего хотят все болельщики «Барсы» – победы в Лиге чемпионов».
О матчах с «ПСЖ» и «Челси»
«Я очень уважаю чемпионов Европы и мира, но, конечно, мы приложим все усилия, чтобы двигаться шаг за шагом, как говорит Флик», – сказал вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Diario Sport
