У «Баварии» и «ПСЖ» самое тяжелое расписание в ЛЧ, у «Арсенала» – одно из трех простейших (Opta)

«Баварии» и «ПСЖ» на общем этапе Лиги чемпионов придется сложнее всех.

Согласно оценке компании Opta Sports, сделанной на основе ее рейтинга команд, у мюнхенцев самый высокий средний уровень соперников (92,9 из 100 баллов). Парижане идут на втором месте – 92,7 балла.

«Барселона » попала на 15-е место (90,9), «Манчестер Сити » – на 23-е (90,2), «Реал » – на 25-е (90), «Интер», «Ювентус », «Челси», «Ливерпуль » и «Олимпиакос» (по 89,9) делят места с 26-го по 30-е.

В тройку команд с самым легким графиком попали «Арсенал» (88,8), «Копенгаген» (88,7) и «Пафос» (88,7).