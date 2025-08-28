Форвард сборной Украины Ванат близок к переходу в «Жирону» за 15+2 млн евро

«Жирона» планирует приобрести Владислава Ваната.

Marca сообщает, что испанский клуб близок к покупке форварда сборной Украины за 15 млн евро и еще 2 млн в качестве бонусов. С 23-летним игроком уже договорились, осталось согласовать отсрочку платежа с «Динамо » Киев.

Ванат стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины в прошлом сезоне, отметившись 17 голами в 28 турах. Подробно со статистикой нападающего можно ознакомиться здесь .