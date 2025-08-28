Заур Тедеев: «В Европе нет такого количества пенальти. Судьям надо поменять образ: не учиться судейству, а самим играть. Делиться 5 на 5 и самим чувствовать игру»

Заур Тедеев призвал арбитров играть в футбол.

– Пенальти дают практически за любую руку. Вы работаете над концентрацией игроков?

– Прекрасно понимаю. Концентрацию нужно менять нашим арбитрам. В таком случае сыграть без рук невозможно. Когда у тебя рука при прыжке поднимается вверх, по мне, это естественное положение.

В Европе нет такого количества пенальти. Самим судьям надо поменять образ: не учиться судейству, а самим играть. Делиться 5 на 5 и самим чувствовать игру. Я говорю с долей иронии, но тем не менее, – сказал главный тренер «Акрона» после поражения от «Локомотива» в FONBET Кубке России.