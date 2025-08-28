ЦСКА близок к покупке хавбека «Витории» Хэнделя. Баринов и Бабкин – запасные варианты (Иван Карпов)

ЦСКА намерен купить Томаша Хэнделя.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов , армейцы близки к подписанию полузащитника португальской «Витории».

При этом на всякий случай московский клуб изучает возможность приобретения Дмитрия Баринова и Сергея Бабкина . Шансы на переход капитана «Локомотива » в ЦСКА ниже, чем на трансфер хавбека «Крыльев Советов».

Хэндель провел в «Витории» всю карьеру. В прошлом сезоне у 24-летнего футболиста 32 игры и 2 гола в лиге Португалии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .