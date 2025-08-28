ЦСКА близок к покупке хавбека «Витории» Хэнделя. Баринов и Бабкин – запасные варианты (Иван Карпов)
ЦСКА намерен купить Томаша Хэнделя.
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, армейцы близки к подписанию полузащитника португальской «Витории».
При этом на всякий случай московский клуб изучает возможность приобретения Дмитрия Баринова и Сергея Бабкина. Шансы на переход капитана «Локомотива» в ЦСКА ниже, чем на трансфер хавбека «Крыльев Советов».
Хэндель провел в «Витории» всю карьеру. В прошлом сезоне у 24-летнего футболиста 32 игры и 2 гола в лиге Португалии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
