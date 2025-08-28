«Шахтер» за 10+2 млн евро подписал хавбека «Флуминенсе» Исаке и форварда «Сантоса» Мейреллеса за 12 млн евро
«Шахтер» подписал двух молодых бразильских игроков.
18-летний полузащитник Исаке перешел из «Флуминенсе».
Сумма трансфера составила 10 млн евро плюс 2 млн в качестве бонусов, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Контракт с воспитанником «Флуминенсе» рассчитан до 30 июня 2030 года.
Фото: shakhtar.com
Также к «горнякам» присоединился 18-летний форвард Лука Мейреллес из «Сантоса». С футболистом подписано соглашение на 5 лет.
По данным Globo Esporte, воспитанник «Сантоса» обошелся «Шахтеру» в 12 млн евро.
Фото: shakhtar.com
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Шахтера»
