«Шахтер» за 10+2 млн евро подписал хавбека «Флуминенсе» Исаке и форварда «Сантоса» Мейреллеса за 12 млн евро

«Шахтер» подписал двух молодых бразильских игроков.

18-летний полузащитник Исаке перешел из «Флуминенсе ».

Сумма трансфера составила 10 млн евро плюс 2 млн в качестве бонусов, сообщает инсайдер Фабрицио Романо .

Контракт с воспитанником «Флуминенсе» рассчитан до 30 июня 2030 года.

Фото: shakhtar.com

Также к «горнякам» присоединился 18-летний форвард Лука Мейреллес из «Сантоса ». С футболистом подписано соглашение на 5 лет.

По данным Globo Esporte, воспитанник «Сантоса» обошелся «Шахтеру » в 12 млн евро.

Фото: shakhtar.com