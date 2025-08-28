  • Спортс
  • Агент Сафонов о Станковиче: «Болельщики говорят про отставку, но кто будет платить неустойку? Надо дать тренеру поработать 2-3 года. До зимы они показывали сумасшедший футбол»
13

Агент Сафонов о Станковиче: «Болельщики говорят про отставку, но кто будет платить неустойку? Надо дать тренеру поработать 2-3 года. До зимы они показывали сумасшедший футбол»

Алексей Сафонов призвал дать Деяну Станковичу поработать.

«Болельщики говорят про отставку, но вопрос: кто будет платить Станковичу неустойку? У него действующий контракт, он его выполняет.

«Спартак» всегда под микроскопом, это такая команда, где от любви до ненависти один шаг. До зимы они показывали сумасшедший футбол. Бывают спады. Проще всего говорить за глаза: давайте уберем этого, того. Но чтобы какого-то результата добиться, надо дать тренеру поработать 2-3 года. Если не получится, тогда да. Плюс сейчас во время паузы на сборные он чуть подтянет команду.

Главная проблема «Спартака» в том, что у них перебор игроков даже при том, что Станкович проводит ротацию. Сейчас клуб вообще трогать не надо», – сказал агент.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
logoДеян Станкович
Алексей Сафонов
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
