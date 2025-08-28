«Париж» купил 32-летнего хавбека Ле-Мелу у «Бреста» за 6,5 млн евро

Пьер Ле-Мелу перешел в «Париж» из «Бреста».

Трансфер полузащитника обошелся парижанам в 6,5 млн евро с учетом бонусов.

32-летний игрок подписал контракт с клубом Лиги 1 до 2027 года.

Последние три сезона француз провел в «Бресте ». Ранее он также выступал за «Норвич», «Ниццу» и «Дижон».

Подробная статистика Пьера доступна по ссылке .

Фото: parisfc.fr