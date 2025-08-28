«Париж» купил 32-летнего хавбека Ле-Мелу у «Бреста» за 6,5 млн евро
Пьер Ле-Мелу перешел в «Париж» из «Бреста».
Трансфер полузащитника обошелся парижанам в 6,5 млн евро с учетом бонусов.
32-летний игрок подписал контракт с клубом Лиги 1 до 2027 года.
Последние три сезона француз провел в «Бресте». Ранее он также выступал за «Норвич», «Ниццу» и «Дижон».
Подробная статистика Пьера доступна по ссылке.
Фото: parisfc.fr
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Парижа»
