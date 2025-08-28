Пол Мерсон: «Роналду, один из величайших, упорно работает – а почему не могут игроки «МЮ»? Это высокомерие, отвратительное отношение. И все хотят уйти! Куда они пойдут? Кто их возьмет?»

Пол Мерсон недоволен отношением игроков «Манчестер Юнайтед» к работе.

«Вы можете быть одними из самых талантливых игроков в мире, но вы должны упорно работать.

Никакого неуважения к «Гримсби », но он не должен играть на равных с «Манчестер Юнайтед ». Если бы «Манчестер Юнайтед» вышел с тем же настроем, что у «Гримсби», был бы возможен только один результат, и все бы переключили канал в перерыве, ища что-то другое. Но этого не произошло.

Половина игроков вышла с мыслями: «Я играю только потому, что это «Гримсби». Я не буду играть против «Бернли» в субботу».

И это вместо того, чтобы думать: «Когда я уйду с поля, болельщики и игроки скажут: я и не знал, что он так хорош».

У половины из них отвратительное отношение к делу. В прошлом бывали сенсации, поля были ужасными. Но это поле было безупречным, и «МЮ» должен был выйти и разгромить «Гримсби».

Криштиану Роналду не стал лучшим только за счет таланта. И если ему, одному из величайших игроков всех времен, приходится упорно работать, почему игроки «Манчестер Юнайтед» не могут? Это высокомерие.

Кто из них может постучать в дверь тренера на этих выходных и спросить: почему я не играю?

И все они хотят уйти! Куда они пойдут? Кто их возьмет?» – задался вопросом экс-форвард сборной Англии.