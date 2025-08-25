«Арсенал» сделает предложение по Инкапиэ. «Тоттенхэм» также хочет подписать защитника «Байера»

«Арсенал» может перехватить Пьеро Инкапиэ у «Тоттенхэма».

Ранее стало известно, что 23-летний защитник из Эквадора хочет уйти из «Байера », клубы АПЛ им интересуются, отступные Пьеро – 60 млн евро. «Тоттенхэм» уже сделал предложение по Инкапиэ – аренда с обязательным выкупом примерно за 60 млн.

Как утверждает Бен Джейкобс, «Арсенал» тоже сделает предложение по игроку, а сам Инкапиэ предпочел бы перейти именно к «канонирам», а не к «шпорам».

На решение «Арсенала » начать работу по защитнику повлиял возможный уход Якуба Кивера в «Порту».

Инкапиэ проводит в «Байере» пятый сезон. Его подробная статистика – здесь .

Напомним, ранее «Арсенал» за 60+7,5 млн фунтов купил у «Кристал Пэлас» полузащитника Эберечи Эзе, на которого также претендовал «Тоттенхэм».