«Арсенал» сделает предложение по Инкапиэ. «Тоттенхэм» также хочет подписать защитника «Байера»
«Арсенал» может перехватить Пьеро Инкапиэ у «Тоттенхэма».
Ранее стало известно, что 23-летний защитник из Эквадора хочет уйти из «Байера», клубы АПЛ им интересуются, отступные Пьеро – 60 млн евро. «Тоттенхэм» уже сделал предложение по Инкапиэ – аренда с обязательным выкупом примерно за 60 млн.
Как утверждает Бен Джейкобс, «Арсенал» тоже сделает предложение по игроку, а сам Инкапиэ предпочел бы перейти именно к «канонирам», а не к «шпорам».
На решение «Арсенала» начать работу по защитнику повлиял возможный уход Якуба Кивера в «Порту».
Инкапиэ проводит в «Байере» пятый сезон. Его подробная статистика – здесь.
Напомним, ранее «Арсенал» за 60+7,5 млн фунтов купил у «Кристал Пэлас» полузащитника Эберечи Эзе, на которого также претендовал «Тоттенхэм».
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Бена Джейкобса в X
