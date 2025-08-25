  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Арсенал» сделает предложение по Инкапиэ. «Тоттенхэм» также хочет подписать защитника «Байера»
60

«Арсенал» сделает предложение по Инкапиэ. «Тоттенхэм» также хочет подписать защитника «Байера»

«Арсенал» может перехватить Пьеро Инкапиэ у «Тоттенхэма».

Ранее стало известно, что 23-летний  защитник из Эквадора хочет уйти из «Байера», клубы АПЛ им интересуются, отступные Пьеро – 60 млн евро. «Тоттенхэм» уже сделал предложение по Инкапиэ – аренда с обязательным выкупом примерно за 60 млн.

Как утверждает Бен Джейкобс, «Арсенал» тоже сделает предложение по игроку, а сам Инкапиэ предпочел бы перейти именно к «канонирам», а не к «шпорам».

На решение «Арсенала» начать работу по защитнику повлиял возможный уход Якуба Кивера в «Порту».

Инкапиэ проводит в «Байере» пятый сезон. Его подробная статистика – здесь.

Напомним, ранее «Арсенал» за 60+7,5 млн фунтов купил у «Кристал Пэлас» полузащитника Эберечи Эзе, на которого также претендовал «Тоттенхэм».

Увольнять ли Семака?43473 голоса
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Бена Джейкобса в X
logoПьеро Инкапиэ
logoТоттенхэм
logoпремьер-лига Англия
logoвысшая лига Португалия
logoАрсенал
logoБайер
logoбундеслига Германия
logoПорту
logoЯкуб Кивер
возможные трансферы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Англии. «Ньюкасл» играет с «Ливерпулем»
113541 минуту назадLive
«Тоттенхэм» сделал «Байеру» предложение по Инкапиэ – аренду с обязательным выкупом примерно за 60 млн евро
16сегодня, 09:24
Инкапиэ хочет уйти из «Байера». Клубы АПЛ интересуются защитником, отступные – 60 млн евро
6сегодня, 01:10
Главные новости
«Ньюкасл» – «Ливерпуль». 0:1 – Гравенберх забил дальним ударом! Онлайн-трансляция
426 минут назадLive
Губерниев о словах Клаудиньо: «Для таких людей Россия-матушка как дойная корова. Иностранные спортсмены выступают здесь, получают деньги, а потом лицемерно что-то высказывают»
2114 минут назад
Дуглас Сантос, Луис Энрике, Рафинья, Каземиро, Алиссон вызваны в сборную Бразилии на матчи с Чили и Боливией, Неймар и игроки «Реала» – нет
5930 минут назад
Чемпионат Англии. «Ньюкасл» играет с «Ливерпулем»
113541 минуту назадLive
«Динамо» Махачкала обратилось в ЭСК после матча с «Зенитом» из-за пенальти Мостового, фола Эраковича на Табидзе и удара Мантуана локтем в лицо Магомедову
2352 минуты назад
Серия А стартовала! «Интер» принимает «Торино», «Удинезе» и «Верона» сыграли вничью
13955 минут назадLive
Майну может рассмотреть уход из «МЮ», если предложение устроит клуб (Talksport)
2сегодня, 18:32
Ямаль выложил фото с певицей Никки Николь в ее день рождения – с эмодзи двух сердец. Сообщалось, что у вингера «Барсы» роман с 25-летней аргентинкой
46сегодня, 18:13Фото
«Бавария» и Deutsche Telekom продлили соглашение на 7 лет. Клуб получит до 455 млн евро за весь срок контракта
8сегодня, 18:03
«Наполи» договорился с Хейлундом. Переговоры с «МЮ» – на финальной стадии
35сегодня, 17:55
Ко всем новостям
Последние новости
Каррагер считает, что «Ньюкасл» должен продать Исака: «Над клубом постоянно висит туча. Когда игрок не хочет быть в команде, это может стать кошмаром. Александер хочет выиграть ЛЧ»
через 1 минуту
Колосков о Сперцяне: «Украшение РПЛ, созрел для игры за границей. Если уезжать, то в одну из топ‑5 европейских лиг, а не Чемпионшип»
12 минуты назад
Чемпионат Испании. «Атлетик» обыграл «Райо Вальекано», «Севилья» принимает «Хетафе»
19511 минут назадLive
«Интер» – «Торино». 2:0 – Тюрам и Бастони забили. Онлайн-трансляция
1017 минут назадLive
«Ювентус» обсуждал с «ПСЖ» Бералдо. Туринцы интересуются защитником на случай ухода Келли
237 минут назад
«Эвертон» купил 19-летнего Диблинга у «Саутгемптона» за 35+5 млн фунтов. Контракт с вингером – на 4 года
555 минут назадФото
Мовсесьян об интересе к россиянам в Европе: «Идет посыл, что как только политическая ситуация изменится, много молодых игроков будут востребованы – Кисляк, Батраков, Раков»
11сегодня, 18:37
Первая лига. «Ротор» разгромил «Торпедо», «Урал» забил 4 гола «Волге»
37сегодня, 18:26
Медведев о желании Барриоса вернуться в Колумбию: «Лживая информация»
9сегодня, 18:23
Гурцкая о Сперцяне: «Краснодар» никуда его не отпустит. Как клуб, идущий за вторым титулом, продаст игрока в самом расцвете сил?»
13сегодня, 18:15