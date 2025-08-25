Инкапиэ хочет уйти из «Байера». Клубы АПЛ интересуются защитником, отступные – 60 млн евро
Пьеро Инкапиэ может уйти из «Байера».
23-летний центральный защитник выразил желание покинуть немецкий клуб до закрытия летнего трансферного окна.
Интерес к колумбийскому футболисту проявляют команды АПЛ. В частности, игроком ранее интересовался «Тоттенхэм».
Отмечается, что сумма отступных составляет 60 миллионов евро.
Пьеро Инкапиэ сыграл полные 90 минут за «Байер» в матче против «Хоффенхайма» (1:2) в первом туре нового сезона Бундеслиги. Статистику футболиста можно изучить по ссылке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
