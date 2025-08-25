Инкапиэ хочет уйти из «Байера». Клубы АПЛ интересуются защитником, отступные – 60 млн евро

Пьеро Инкапиэ может уйти из «Байера».

23-летний центральный защитник выразил желание покинуть немецкий клуб до закрытия летнего трансферного окна.

Интерес к колумбийскому футболисту проявляют команды АПЛ . В частности, игроком ранее интересовался «Тоттенхэм ».

Отмечается, что сумма отступных составляет 60 миллионов евро.

Пьеро Инкапиэ сыграл полные 90 минут за «Байер » в матче против «Хоффенхайма» (1:2) в первом туре нового сезона Бундеслиги. Статистику футболиста можно изучить по ссылке .