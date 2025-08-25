«Тоттенхэм» сделал «Байеру» предложение по Инкапиэ – аренду с обязательным выкупом примерно за 60 млн евро
«Тоттенхэм» cделал «Байеру» новое предложение по Пьеро Инкапиэ.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, «шпоры» хотели бы взять игрока в аренду с обязательством выкупа за сумму около 60 млн евро.
Эта цифра соответствует размеру отступных защитника. Выплата может быть осуществлена в 2026 году.
Инкапиэ ранее сообщил, что хочет покинуть «Байер». «Тоттенхэм» также начал обсуждать с игроком личные условия контракта.
Со статистикой 23-летнего эквадорца можно ознакомиться здесь.
Увольнять ли Семака?43471 голос
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости