  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Тоттенхэм» сделал «Байеру» предложение по Инкапиэ – аренду с обязательным выкупом примерно за 60 млн евро
16

«Тоттенхэм» сделал «Байеру» предложение по Инкапиэ – аренду с обязательным выкупом примерно за 60 млн евро

«Тоттенхэм» cделал «Байеру» новое предложение по Пьеро Инкапиэ.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, «шпоры» хотели бы взять игрока в аренду с обязательством выкупа за сумму около 60 млн евро.

Эта цифра соответствует размеру отступных защитника. Выплата может быть осуществлена в 2026 году. 

Инкапиэ ранее сообщил, что хочет покинуть «Байер». «Тоттенхэм» также начал обсуждать с игроком личные условия контракта. 

Со статистикой 23-летнего эквадорца можно ознакомиться здесь.

Увольнять ли Семака?43471 голос
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
logoПьеро Инкапиэ
возможные трансферы
logoбундеслига Германия
logoБайер
logoТоттенхэм
Фабрицио Романо
деньги
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Инкапиэ хочет уйти из «Байера». Клубы АПЛ интересуются защитником, отступные – 60 млн евро
6сегодня, 01:10
Инкапиэ интересен клубам АПЛ. «Байер» не намерен продавать защитника сборной Эквадора
118 августа, 07:30
Главные новости
«Ньюкасл» – «Ливерпуль». 0:1 – Гравенберх забил дальним ударом! Онлайн-трансляция
405 минут назадLive
Губерниев о словах Клаудиньо: «Для таких людей Россия-матушка как дойная корова. Иностранные спортсмены выступают здесь, получают деньги, а потом лицемерно что-то высказывают»
1913 минут назад
Дуглас Сантос, Луис Энрике, Рафинья, Каземиро, Алиссон вызваны в сборную Бразилии на матчи с Чили и Боливией, Неймар и игроки «Реала» – нет
5929 минут назад
Чемпионат Англии. «Ньюкасл» играет с «Ливерпулем»
112940 минут назадLive
«Динамо» Махачкала обратилось в ЭСК после матча с «Зенитом» из-за пенальти Мостового, фола Эраковича на Табидзе и удара Мантуана локтем в лицо Магомедову
2251 минуту назад
Серия А стартовала! «Интер» принимает «Торино», «Удинезе» и «Верона» сыграли вничью
13954 минуты назадLive
Майну может рассмотреть уход из «МЮ», если предложение устроит клуб (Talksport)
2сегодня, 18:32
Ямаль выложил фото с певицей Никки Николь в ее день рождения – с эмодзи двух сердец. Сообщалось, что у вингера «Барсы» роман с 25-летней аргентинкой
46сегодня, 18:13Фото
«Бавария» и Deutsche Telekom продлили соглашение на 7 лет. Клуб получит до 455 млн евро за весь срок контракта
8сегодня, 18:03
«Наполи» договорился с Хейлундом. Переговоры с «МЮ» – на финальной стадии
35сегодня, 17:55
Ко всем новостям
Последние новости
Каррагер считает, что «Ньюкасл» должен продать Исака: «Над клубом постоянно висит туча. Когда игрок не хочет быть в команде, это может стать кошмаром. Александер хочет выиграть ЛЧ»
через 2 минуты
Колосков о Сперцяне: «Украшение РПЛ, созрел для игры за границей. Если уезжать, то в одну из топ‑5 европейских лиг, а не Чемпионшип»
11 минуту назад
Чемпионат Испании. «Атлетик» обыграл «Райо Вальекано», «Севилья» принимает «Хетафе»
19510 минут назадLive
«Интер» – «Торино». 2:0 – Тюрам и Бастони забили. Онлайн-трансляция
1016 минут назадLive
«Ювентус» обсуждал с «ПСЖ» Бералдо. Туринцы интересуются защитником на случай ухода Келли
236 минут назад
«Эвертон» купил 19-летнего Диблинга у «Саутгемптона» за 35+5 млн фунтов. Контракт с вингером – на 4 года
554 минуты назадФото
Мовсесьян об интересе к россиянам в Европе: «Идет посыл, что как только политическая ситуация изменится, много молодых игроков будут востребованы – Кисляк, Батраков, Раков»
11сегодня, 18:37
Первая лига. «Ротор» разгромил «Торпедо», «Урал» забил 4 гола «Волге»
37сегодня, 18:26
Медведев о желании Барриоса вернуться в Колумбию: «Лживая информация»
9сегодня, 18:23
Гурцкая о Сперцяне: «Краснодар» никуда его не отпустит. Как клуб, идущий за вторым титулом, продаст игрока в самом расцвете сил?»
13сегодня, 18:15