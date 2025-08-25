«Тоттенхэм» сделал «Байеру» предложение по Инкапиэ – аренду с обязательным выкупом примерно за 60 млн евро

«Тоттенхэм» cделал «Байеру» новое предложение по Пьеро Инкапиэ.

По данным инсайдера Фабрицио Романо , «шпоры» хотели бы взять игрока в аренду с обязательством выкупа за сумму около 60 млн евро.

Эта цифра соответствует размеру отступных защитника. Выплата может быть осуществлена в 2026 году.

Инкапиэ ранее сообщил, что хочет покинуть «Байер ». «Тоттенхэм » также начал обсуждать с игроком личные условия контракта.

Со статистикой 23-летнего эквадорца можно ознакомиться здесь.