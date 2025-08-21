«Парма» за 9,6 млн долларов купила защитника Троило – это рекордная продажа «Бельграно»

«Парма» купила центрального защитника «Бельграно» Мариано Троило.

Итальянский клуб заключил с 22-летним аргентинцем контракт до лета 2030 года.

«Бельграно» сообщил , что продал Троило «Парме» за рекордные для себя 9,6 миллиона долларов с учетом бонусов. Клуб также получит 15% от суммы перепродажи Мариано, если она составит не менее 7,2 млн евро.

Троило за три сезона провел 71 матч за аргентинский клуб, забил 5 голов, сделал 1 ассист и заработал 21 желтую карточку.

Фото: parmacalcio1913.com