«Парма» за 9,6 млн долларов купила защитника Троило – это рекордная продажа «Бельграно»
«Парма» купила центрального защитника «Бельграно» Мариано Троило.
Итальянский клуб заключил с 22-летним аргентинцем контракт до лета 2030 года.
«Бельграно» сообщил, что продал Троило «Парме» за рекордные для себя 9,6 миллиона долларов с учетом бонусов. Клуб также получит 15% от суммы перепродажи Мариано, если она составит не менее 7,2 млн евро.
Троило за три сезона провел 71 матч за аргентинский клуб, забил 5 голов, сделал 1 ассист и заработал 21 желтую карточку.
Фото: parmacalcio1913.com
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Пармы»
