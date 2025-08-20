Купленный за 10 млн евро новичок «Пармы» Фриган порвал «кресты». Форварда подписали на прошлой неделе
Новичок «Пармы» Матия Фриган порвал «кресты» на тренировке.
22-летний нападающий присоединился к итальянской команде на прошлой неделе. За лучшего бомбардира «Вестерло» заплатили менее 10 млн евро.
Медицинский штаб «Пармы» сообщил, что сегодня утром Фриган не смог продолжить тренировку.
После обследования у нападающего был диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Пармы»
