Купленный за 10 млн евро новичок «Пармы» Фриган порвал «кресты». Форварда подписали на прошлой неделе

Новичок «Пармы» Матия Фриган порвал «кресты» на тренировке.

22-летний нападающий присоединился к итальянской команде на прошлой неделе. За лучшего бомбардира «Вестерло» заплатили менее 10 млн евро.

Медицинский штаб «Пармы» сообщил, что сегодня утром Фриган не смог продолжить тренировку.

После обследования у нападающего был диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена.