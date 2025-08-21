«Парма» сделала предложение «Фиорентине» по Бельтрану. Форвард интересен ЦСКА
«Парма» может перехватить Лукаса Бельтрана у ЦСКА.
Ранее сообщалось, что московский клуб уже согласовал переход 24-летнего нападающего «Фиорентины» за 12 млн евро, но сторона игрока затягивает сделку, привлекая большое количество посредников. Утверждалось, что представители аргентинца намерены добиться трансфера в «Зенит».
– Бельтран не в заявке команды на матч Лиги конференций, главный тренер «Фиорентины» заявлял о переговорах по трансферу футболиста. Согласился ли он на переход в ЦСКА?
– «Парма» также проявила заинтересованность. Трансфер в этот клуб тоже возможен, – сообщили в пресс-службе «Фиорентины».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
