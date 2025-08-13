Фото
«Парма» за 10 млн евро с учетом бонусов купила хавбека Соренсена у «Мидтьюлланда»

«Парма» подписала хавбека, игравшего на Евро U21 за сборную Дании.

В итальянскую команду из «Мидтьюлланда» перешел Оливер Соренсен. 23-летний футболист заключил контракт, рассчитанный до 2030 года.

По информации Bold, полузащитник обошелся «Парме» в 10 млн евро с учетом бонусов.

Соренсен провел 28 матчей в минувшем чемпионате Дании и забил 9 голов. Подробно со статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.

Фото: parmacalcio1913.com

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Пармы»
