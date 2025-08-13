«Парма» за 10 млн евро с учетом бонусов купила хавбека Соренсена у «Мидтьюлланда»
«Парма» подписала хавбека, игравшего на Евро U21 за сборную Дании.
В итальянскую команду из «Мидтьюлланда» перешел Оливер Соренсен. 23-летний футболист заключил контракт, рассчитанный до 2030 года.
По информации Bold, полузащитник обошелся «Парме» в 10 млн евро с учетом бонусов.
Соренсен провел 28 матчей в минувшем чемпионате Дании и забил 9 голов. Подробно со статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.
Фото: parmacalcio1913.com
Кто выиграет Суперкубок Европы?7126 голосов
ПСЖ
Тоттенхэм
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Пармы»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости