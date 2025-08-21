  • Спортс
  Руни про Исака: «На месте игроков «Ньюкасла» я не захотел бы его возвращения в команду. Хотите вы уйти или нет, нужно оставаться профессионалом»
34

Руни про Исака: «На месте игроков «Ньюкасла» я не захотел бы его возвращения в команду. Хотите вы уйти или нет, нужно оставаться профессионалом»

Уэйн Руни высказался о конфликте Александера Исака с «Ньюкаслом».

Форвард «Ньюкасла» отказывается играть за команду и тренироваться, поскольку хочет перейти в «Ливерпуль». Футболист опубликовал заявление, в котором указал на некое обещание клуба, которое было «нарушено».

«На месте игроков «Ньюкасла» я бы не захотел, чтобы Исак возвращался. Думаю, когда игроки покидают клубы – а это происходит постоянно, – то есть выход из положения. Нельзя объявлять забастовку, нельзя не приходить на тренировки. Хотите вы уйти или нет, вы должны быть рядом со своими товарищами по команде и быть доступным в случае необходимости.

Лично я не думаю, что у Исака есть возможность вернуться в «Ньюкасл». Бывают случаи, когда это возможно, но, как человек, я не думаю, что смог бы принять его обратно.

На месте товарищей Исака по команде я бы не хотел, чтобы он возвращался. Вы можете попросить клуб отпустить вас – такое случается, или клуб скажет вам, что вы уходите, – но вы должны быть профессионалом. У вас есть друзья, с которыми вы играете, есть фанаты, которые платят кучу денег, поддерживая вас, нельзя просто так уйти от этого. И тот, кто готов сделать это один раз, сделает это снова», – сказал бывший форвард «Манчестер Юнайтед».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
