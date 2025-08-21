  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Фанаты «Ньюкасла» называли Исака «крысой» и «жадным ублюдком», увидев его машину у клубной базы. Форвард отказывается играть за команду
114

Фанаты «Ньюкасла» называли Исака «крысой» и «жадным ублюдком», увидев его машину у клубной базы. Форвард отказывается играть за команду

Болельщики «Ньюкасла» оскорбляли Александера Исака у тренировочной базы клуба.

Форвард «Ньюкасла» отказывается играть за команду и тренироваться, поскольку хочет перейти в «Ливерпуль». Футболист опубликовал заявление, в котором указал на некое обещание «сорок», которое было «нарушено».

В среду игрок был враждебно встречен разгневанными болельщиками «Ньюкасла», которые ждали его у тренировочной базы клуба после обострения трансферной истории, сообщает The Mirror.

Позднее в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как Исак подвергается словесным нападкам, когда въезжает на базу на своем внедорожнике.

Некоторые из фанатов называли его «крысой» и «жадным ублюдком».

«Какой ###### бардак устроил агент Исака! Я бы немедленно уволил его. И глупо утверждать, что игроку кто-то обещал возможность уйти. Серьезно? Да бросьте!» Ширер о конфликте

Увольнять ли Семака?19554 голоса
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Mirror
logoпремьер-лига Англия
logoНьюкасл
logoАлександер Исак
брань
соцсети
болельщики
происшествия
logoЛиверпуль
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ширер про Исака: «Заявление не помогло вынудить «Ньюкасл» его продать. «Сороки» отпустят его, если найдут замену, но вряд ли за 10 дней сделают то, чего не сделали за 5 недель»
21вчера, 20:10
«Какой ###### бардак устроил агент Исака! Я бы немедленно уволил его. И глупо утверждать, что игроку кто-то обещал возможность уйти. Серьезно? Да бросьте!» Ширер о конфликте
75вчера, 15:51
«Ньюкасл» о демарше Исака: «У Алекса действующий контракт, и ни один представитель клуба не давал гарантий, что он сможет уйти этим летом»
235вчера, 06:11
Исак сегодня пропустит церемонию вручения наград PFA из-за неопределенности по поводу будущего. Форвард «Ньюкасла» – в шорт-листе на приз лучшему игроку сезона
819 августа, 11:35
Главные новости
Штиллер интересен «МЮ». Клуб решает, стоит ли подписывать еще одного хавбека до закрытия трансферного окна
413 минут назад
Вендел снова интересен «Аль-Иттихаду». Клуб Бензема хочет усилить полузащиту после поражения от «Аль-Насра» в Суперкубке (Al Riyadh)
827 минут назад
«Васко да Гама» договорился с «Зенитом» об аренде Ренана с правом выкупа. Защитник прибудет в Бразилию до конца недели (ESPN Brasil)
1259 минут назад
Назовете все 52 клуба, игравших в РПЛ? Только 8% справляются
сегодня, 17:00Тесты и игры
Мама Рабьо о стычке Адриена с Роу: «Не верю в «неслыханную жестокость», никто не попал в больницу, не было ни сломанных носов, ни разбитых губ. Удивляет, что никто не вмешался»
13сегодня, 16:56
Берарди и «Сассуоло» продлили контракт до 2029 года. У вингера за 400 матчей 148 голов и 110 ассистов – он лучший бомбардир в истории клуба
15сегодня, 16:52Фото
Президент Чили о беспорядках на матче «Индепендьенте» – «Универсидад»: «Недопустимое линчевание чилийцев. Насилию нет оправдания, мы защитим права наших граждан»
3сегодня, 16:43
Антон Миранчук будет играть под 21-м номером в «Динамо» (Metaratings)
26сегодня, 16:37
1,5 млн долларов – новый трансферный рекорд в женском футболе. «Орландо Прайд» купил вингера Жаклин Овалье у «Тигрес»
21сегодня, 16:22
Фанаты «Арсенала» нарисовали мурал Эзе возле «Эмирейтс». Вингер «Пэлас» еще не перешел в клуб
22сегодня, 16:07Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Сперцян прекратил сотрудничество с Пиментой, занимавшейся подбором вариантов в Европе, еще зимой. «Бирмингем», кроме «Саутгемптона», интересовался хавбеком «Краснодара»
1 минуту назад
Лусиано о 9-м месте «Зенита» в РПЛ: «Не привыкли к этому. Наша задача – оставить неудачи в прошлом и показать, почему мы являемся большим клубом»
4 минуты назад
Медведев о Ренане и «Васко да Гама»: «Достигнуты договоренности о платной аренде игрока с опционом на выкуп определенной доли прав»
20 минут назад
Лига конференций. Раунд плей-офф квалификации. «Неман» принимает «Райо Вальекано», «Шахтер» играет с «Серветтом», «Кристал Пэлас» против «Фредрикстада»
423 минуты назадLive
Набабкин о ЦСКА: «Челестини ставит интересный футбол, он приносит плоды. Это уже полностью его команда – никакого багажа Николича нет»
127 минут назад
Защитник «Лилля» Туре порвал «кресты» в матче 1-го тура Лиги 1. Он может пропустить остаток сезона
33 минуты назад
«Боруссия» согласовала контракт с Фабиу Силвой из «Вулвс» и может арендовать Ансельмино у «Челси»
45 минут назад
«Марсель» за 19,5 млн евро продает «Болонье» Роу, подравшегося с Рабьо
859 минут назад
Вратарь «Леон Сатурна» Русанов отразил 3 удара в серии пенальти с «Авангардом» в FONBET Кубке России: «Пенальти во многом лотерея, в моменте полагался и на интуицию»
2сегодня, 17:23
Капитан «Балтики» Мендель выбыл минимум на 6 недель. Хавбек получил перелом пятой плюсневой кости в игре с «Локо»
2сегодня, 17:12