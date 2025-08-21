Фанаты «Ньюкасла» называли Исака «крысой» и «жадным ублюдком», увидев его машину у клубной базы. Форвард отказывается играть за команду
Форвард «Ньюкасла» отказывается играть за команду и тренироваться, поскольку хочет перейти в «Ливерпуль». Футболист опубликовал заявление, в котором указал на некое обещание «сорок», которое было «нарушено».
В среду игрок был враждебно встречен разгневанными болельщиками «Ньюкасла», которые ждали его у тренировочной базы клуба после обострения трансферной истории, сообщает The Mirror.
Позднее в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как Исак подвергается словесным нападкам, когда въезжает на базу на своем внедорожнике.
Некоторые из фанатов называли его «крысой» и «жадным ублюдком».
«Какой ###### бардак устроил агент Исака! Я бы немедленно уволил его. И глупо утверждать, что игроку кто-то обещал возможность уйти. Серьезно? Да бросьте!» Ширер о конфликте