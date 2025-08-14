«Ньюкасл» начнет штрафовать Исака в случае пропуска матчей. Форвард не хочет даже тренироваться с командой (Daily Mail)

Александер Исак может столкнуться с финансовыми последствиями своей забастовки.

Daily Mail сообщает, что нападающий, рассчитывающий перейти в «Ливерпуль », отказывается даже тренироваться с командой «Ньюкасла ».

«Сороки» пока не штрафовали футболиста сборной Швеции, но начнут это делать в случае пропуска официальных матчей. Ожидается, что против «Астон Виллы» в 1-м туре АПЛ Исак играть не будет – и будет за это наказан.

Позиция форварда (а точнее, его агента, инструктирующего своего клиента) не изменится до закрытия трансферного окна. Игрок и его представитель опасаются, что «Ньюкасл» будет менее активно работать над поиском нового нападающего в том случае, если Исак пойдет на какие-либо уступки. В связи с этим Александер не станет «показывать слабость».

Отмечается, что в клубе разочарованы поведением лучшего бомбардира. «Необязательно было поступать именно так», – сказал один из менеджеров.