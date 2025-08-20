Оуэн про Исака: «В 9 случаях из 10 это клуб вынуждает игрока уйти, и никого не волнуют ни его дети, ни его семья. Когда происходит наоборот – весь мир сходит с ума»

Майкл Оуэн напомнил, что клубы не всегда достойно поступают с игроками.

«Смогут ли фанаты «Ньюкасла» простить Исака – большой вопрос. Я не знаю. Слушайте, он великолепно играл за «сорок», команда взяла трофей, попала в Лигу чемпионов.

Он выполнил свою часть сделки, если верить его заявлению. Он чувствует, что этого достаточно, что, исходя из предыдущих разговоров, клуб должен его отпустить, но, кажется, «Ньюкасл» в эту игру не играет.

Это интересная ситуация, потому что в девяти случаях из десяти, когда происходит трансфер, это клуб вынуждает игрока уйти, и никого не волнуют ни дети, которые ходят в школу, ни семьи, которые обустроились в городе, ни прочее. Футболист никого не волнует.

Когда происходит наоборот, весь мир сходит с ума: «Как это кто-то посмел добиваться трансфера?»

Я не собираюсь сидеть здесь и критиковать Исака. Я бы сам так не поступил, но я понимаю, что он отличный игрок, который хочет достичь вершины в своей карьере, и ему явно не дают перейти туда, куда он хочет. Карьера футболиста коротка, и он хочет присоединиться, вероятно, к лучшей команде мира на данный момент.

Я понимаю его точку зрения. Просто печально, что все это разыгрывается на глазах мировой прессы, и в плане репутации он, скажем так, выставлен не в лучшем свете», – отметил экс-форвард «Ньюкасла ».

