Ширер про Исака: «Заявление не помогло вынудить «Ньюкасл» его продать. «Сороки» отпустят его, если найдут замену, но вряд ли за 10 дней сделают то, чего не сделали за 5 недель»

Алан Ширер считает, что Александер Исак не помог себе вчерашним заявлением.

Форвард «Ньюкасла», отказывающийся играть за команду и даже тренироваться с ней, публично сообщил , что ему было дано некое «обещание», которое клуб в итоге «нарушил».

«Если «Ньюкасл» сможет подписать игроков на замену и получит предложение, которое готов принять, то трансфер Исака в «Ливерпуль » может состояться.

Если этого не произойдет, он останется, и ситуация станет очень запутанной.

Если «Ливерпуль» хочет его, то должен сделать предложение, которое «Ньюкасл» примет, а «Ньюкасл» должен подписать двух игроков: одного – на замену Исаку, другого – на замену Уилсону . Тогда все в порядке. Они пытались это сделать последние четыре-пять недель, но не смогли. Сомнительно, что это удастся в ближайшие 10 дней, но время еще есть.

Мы просто гадаем, но вчерашнее заявление не принесло Исаку никакой пользы в попытке убедить «Ньюкасл» или вынудить его принять решение. Думаю, клуб поступит наоборот», – отметил экс-форвард «Ньюкасла » в интервью Betfair.