Капитан «Балтики» Мендель выбыл минимум на 6 недель. Хавбек получил перелом пятой плюсневой кости в игре с «Локо»

Капитан «Балтики» Андрей Мендель получил серьезную травму.

«По итогам матча против «Локомотива » (был замен на 18-й минуте – Спортс’‘) у Андрея Менделя диагностирован перелом пятой плюсневой кости. Ожидается, что футболист пропустит не менее шести недель

Желаем капитану скорейшего возвращения в строй!» – сказано в сообщении «Балтики».

30-летний полузащитник провел 5 матчей в Мир РПЛ в этом сезоне и получил 2 желтые карточки. Его подробная статистика – здесь .