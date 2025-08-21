Капитан «Балтики» Мендель выбыл минимум на 6 недель. Хавбек получил перелом пятой плюсневой кости в игре с «Локо»
Капитан «Балтики» Андрей Мендель получил серьезную травму.
«По итогам матча против «Локомотива» (был замен на 18-й минуте – Спортс’‘) у Андрея Менделя диагностирован перелом пятой плюсневой кости. Ожидается, что футболист пропустит не менее шести недель
Желаем капитану скорейшего возвращения в строй!» – сказано в сообщении «Балтики».
30-летний полузащитник провел 5 матчей в Мир РПЛ в этом сезоне и получил 2 желтые карточки. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал «Балтики»
