«Балтика» может стать российским «Лестером». В футболе нет сверхъестественных вещей. И наш клуб ближе всех к Европе, недалеко на еврокубки ехать». Филин о калининградцах

Александр Филин допускает, что «Балтика» выиграет чемпионат России.

– По вашему мнению, какого результата может добиться этот коллектив с этим тренером и этими игроками?

– Вот лично я верю в то, что «Балтика » может стать российским «Лестером». А почему бы и нет? Считаю, что в футболе нет каких-то сверхъестественных вещей. Послушайте, в этой жизни все реально и возможно.

– К слову, в 2024 году калининградцы также для многих неожиданно дошли до финала Кубка России... Верите, что можно снова побороться и за этот трофей?

– Сто процентов верю. Об этом и речь. На мой взгляд, «Балтика» на старте сезона уже всем показала и доказала, что готова бороться с любым соперником и любой командой. Так что нам просто нужно во всех турнирах стараться, отдаваться в каждой игре, и тогда уверен, что все будет хорошо. И в целом, исходя из результатов, можно сказать, что наша команда после Первой лиги уже адаптировалась к РПЛ .

– Обсуждаете ли вы в команде политические новости с акцентом на их влияние на спорт и, в частности, футбол?

– Лично я слежу за новостями, но не особо обсуждаю их в команде, потому что наши молодые игроки не очень хорошо разбираются в политике. А так, дай бог, скоро все встанет на свои места. Тем более что «Балтике» недалеко ехать на еврокубковые матчи, наш клуб ближе всех расположен к Европе, – сказал защитник.

«Лестер» стал чемпионом Англии в сезоне-2015/16. Сейчас команда выступает в Чемпионшипе, вылетев из АПЛ в прошлом сезоне.