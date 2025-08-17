Идову про 2:2 «Спартака» и «Зенита»: «Судейство было хорошее, оба пенальти и удаление по делу. Арбитр никого не «убивал», не было спорных решений»

Брайан Идову положительно оценил судейство в матче «Спартака» и «Зенита».

Команды сыграли вничью (2:2) в 5-м туре Мир РПЛ . Матч обслуживала бригада арбитров под руководством Артема Чистякова.

«Судейство в матче «Спартака» с «Зенитом » было хорошее.

Первый и второй пенальти по делу. Удаление по делу. Не было спорных решений, судья никого не «убивал», – сказал бывший защитник «Амкара» и «Локомотива» Идову .

В первом тайме судья назначил пенальти в ворота «Спартака» за фол Маркиньоса на Луисе Энрике. Матео Кассьерра не забил с точки, но добил мяч в сетку. Во 2-м тайме Чистяков удалил защитника «Зенита» Дугласа Сантоса при счете 2:1 в пользу «Спартака ».

На 89-й минуте судья назначил пенальти в ворота сине-бело-голубых за фол Густаво Мантуана на полузащитнике «Спартака» Наиле Умярове. Вратарь Денис Адамов отбил удар Эсекиэля Барко, но пропустил после добивания Жедсона Фернандеша. Из-за двойного касания мяча при ударе Барко гол был отменен.

