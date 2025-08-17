  • Спортс
  Идову про 2:2 «Спартака» и «Зенита»: «Судейство было хорошее, оба пенальти и удаление по делу. Арбитр никого не «убивал», не было спорных решений»
7

Идову про 2:2 «Спартака» и «Зенита»: «Судейство было хорошее, оба пенальти и удаление по делу. Арбитр никого не «убивал», не было спорных решений»

Брайан Идову положительно оценил судейство в матче «Спартака» и «Зенита».

Команды сыграли вничью (2:2) в 5-м туре Мир РПЛ. Матч обслуживала бригада арбитров под руководством Артема Чистякова.

«Судейство в матче «Спартака» с «Зенитом» было хорошее.

Первый и второй пенальти по делу. Удаление по делу. Не было спорных решений, судья никого не «убивал», – сказал бывший защитник «Амкара» и «Локомотива» Идову.

В первом тайме судья назначил пенальти в ворота «Спартака» за фол Маркиньоса на Луисе Энрике. Матео Кассьерра не забил с точки, но добил мяч в сетку. Во 2-м тайме Чистяков удалил защитника «Зенита» Дугласа Сантоса при счете 2:1 в пользу «Спартака».

На 89-й минуте судья назначил пенальти в ворота сине-бело-голубых за фол Густаво Мантуана на полузащитнике «Спартака» Наиле Умярове. Вратарь Денис Адамов отбил удар Эсекиэля Барко, но пропустил после добивания Жедсона Фернандеша. Из-за двойного касания мяча при ударе Барко гол был отменен.

Семак о судействе: «Вопросов много. 7 ошибок против «Зенита» по справедливой статистике в прошлом сезоне, у «Краснодара» – наоборот. Пенальти «Спартака» очень спорный»

