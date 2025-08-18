Гасилин об удалении Дугласа в матче со «Спартаком»: «Абсолютно неправильное решение, сильно повлиявшее на результат. «Зениту» пришлось перестраиваться»

Алексей Гасилин считает удаление Дугласа Сантоса в игре со «Спартаком» ошибочным.

«Зенит» сыграл вничью с красно-белыми в 5-м туре Мир РПЛ (2:2). Защитник петербуржцев Сантос наступил на ногу форварду Манфреду Угальде на 50-й минуте матча и получил вторую желтую карточку.

«Абсолютно незаслуженное и неправильное удаление. По духу игры и дерби – это точно не желтая карточка. Боковой сразу должен был поднять флажок, и такого бы не произошло.

Это сильно повлияло на результат: «Зениту» на целый тайм пришлось перестраиваться, и тем не менее команда Семака смогла отыграться», – сказал бывший нападающий «Зенита ».