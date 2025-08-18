Гасилин про 2:2 «Спартака» с «Зенитом»: «Лучше бы проиграли, чтобы Станковича убрали. С другим тренером могло бы получиться лучше»

Алексей Гасилин считает обидной ничью «Спартака» в матче с «Зенитом».

Прошедший в Москве матч команд в 5-м туре Мир РПЛ закончился со счетом 2:2.

«Слушайте, 2:1, 50 минута, играешь дома и не забираешь победу – для «Спартака » это почти как поражение.

Не повезло? Нужно забивать свои моменты! Пенальти спорный – не грубый, но с «душком». В дерби такое ставить – сомнительно.

Результат закономерен. Мне кажется, лучше бы игроки «Спартака» проиграли, чтобы Станковича убрали. С другим тренером могло бы получиться лучше», – сказал бывший нападающий «Зенита ».

Напомним, на 86-й минуте Густаво Мантуан сбил Наиля Умярова в своей штрафной площади. Главный арбитр встречи Артем Чистяков назначил пенальти. Вратарь сине-бело-голубых Денис Адамов парировал удар Эсекиэля Барко с точки, Жедсон Фернандеш добил мяч в сетку. Однако судья отменил взятие ворот после консультации с видеоассистенатми из-за того, что Барко дважды коснулся мяча при ударе с пенальти.