Алонсо о словах Мастантуоно про Месси: «Как мы в «Реале» можем говорить ему, кто его любимый игрок? Он аргентинец, так что я не удивлен»

Хаби Алоносо отреагировал на слова Франко Мастантуоно про Лионеля Месси.

Атакующий полузащитник, перешедший в «Реал» этим летом, назвал Месси лучшим игроком мира: «Я аргентинец, и для меня он лучший ».

«Я понимаю, почему его любимый игрок – Месси , он аргентинец, и я не удивлен. Как мы можем говорить ему, кто его любимый игрок?

Когда я впервые поговорил с Франко , был удивлен его характером. Ему было всего 17 лет, и он выглядел очень уверенным в себе. Он не побоялся сделать шаг и перейти в «Реал Мадрид ». Видна его зрелость, его стремление, его качества. Он очень быстро впишется в команду.

Уже завтра он может получить игровое время. Он привнесет качество, энергию в нашу игру, он работает на оборону и обладает хорошей скоростью.

У него есть эта аргентинская стойкость и великолепная левая нога для стандартных положений и завершающих передач. Он на очень хорошем уровне», – сказал главный тренер «Мадрида» Алонсо .

19 августа «Реал» примет «Осасуну» в рамках 1-го тура Ла Лиги.