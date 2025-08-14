Перес – Мастантуоно: «В «Реал» переходит один из величайших талантов за последние годы. Вы носите белую футболку 15-кратных чемпионов Европы, спасибо, что хотите быть с нами»

Флорентино Перес поприветствовал Франко Мастантуоно в «Реале».

Сегодня состоялась презентация 18-летнего полузащитника в качестве игрока «Реала». Мастантуоно перешел из «Ривер Плейт» после активации отступных в 45 млн евро.

«Сегодня день особых эмоций, в наш клуб переходит один из величайших талантов, появившихся в футбольном мире за последние годы. Дорогой Мастантуоно, поздравляю, потому что сегодня, в ваш день рождения, сбывается ваша великая мечта.

Хочу отдельно упомянуть «Ривер Плейт », клуб, который исторически связан с «Реалом ». Мы восхищены и горды. Сегодня вы присоединяетесь к престижному списку аргентинских футболистов, игравших в «Реале».

С сегодняшнего дня вы носите белую футболку 15-кратных чемпионов Европы. Большое спасибо за то, что хотите быть с нами», – сказал президент «Реала».