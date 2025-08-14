Мастантуоно о переходе в «Реал»: «Исполнилась моя мечта. Я помню, как клуб выигрывал ЛЧ, доминировал в Европе. Здесь играют самые лучшие»

Франко Мастантуоно рассказал, что с детства мечтал играть за «Реал».

Сегодня состоялась презентация полузащитника в качестве игрока «Мадрида ». Мастантуоно перешел из «Ривер Плейт» после активации отступных в 45 млн евро. 14 августа футболисту исполнилось 18 лет.

О своем первом воспоминании о «Реале»

«Я видел, как «Реал» выигрывал Лигу чемпионов, доминировал в Европе, вот что я помню. Это было невероятно, это были исторические годы. Надеюсь, таких лет будет еще больше».

О том, что мечтал об этом с детства

«Исполнилась моя мечта, я никогда не мог представить, что у меня будет такой день рождения. Перейти в такой клуб, как «Реал», с таким величием, – это мечта, нечто уникальное».

О примерах для подражания

«Их много. В «Реале» каждый сезон играют невероятные игроки, лучшие из них здесь. Здорово быть в таком клубе, как «Реал», с такими игроками, которые у них есть и были.

Как раз сегодня я случайно встретил Беллингема , он меня очень тепло принял, я им восхищаюсь. Он мне очень нравится», – сказал Мастантуоно.

